В Беларуси заговорили о вероятности размещения на своей территории «Орешника»

Ракетный комплекс «Орешник» планируют разместить в Беларуси к концу текущего года, места для его размещения уже определены, заявил госсекретарь Совета безопасности страны Александр Вольфович, пишут белорусские СМИ.

Пусковые установки создаются в Беларуси и вскоре будут переданы России для установки собственной ракеты, заверяет Вольфович

В то же время в недавнем интервью «Укринформу» глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко подтвердил, что носители у Беларуси есть, но самого ядерного оружия нет.Также он отметил, что разговоры о размещении «Орешника» похожи на принятие желаемого за действительное: «На сегодня ничего такого нет, и маловероятно, что появится», — подчеркнул Иващенко.