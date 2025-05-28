Трамп заявил о готовности принять участие во встрече с Путиным и Зеленским

Президент США Дональд Трамп выразил готовность присоединиться к возможной трехсторонней встрече с главой Кремля Владимиром Путиным и президентом Украины — Владимиром Зеленским — если в этом будет необходимость.



Он также подчеркнул, что не хочет усиливать санкционное давление на Россию, чтобы не сорвать потенциальную мирную сделку между Москвой и Киевом.



По словам Трампа, ситуация вокруг урегулирования «прояснится в течение двух недель».



«Я дам вам знать примерно через две недели, в течение двух недель. Мы выясним это очень скоро», — заявил он в Белом доме в ответ на вопрос, хочет ли Россия, по мнению Трампа, мира в Украине.



В то же время президент заявил, что «никто не сможет» сказать, как будут развиваться события до подписания документа с конкретными договоренностями.