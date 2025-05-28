Украина передала свою позицию, теперь очередь за Россией — Киев о переговорах и «меморандумах»

Рустем Умеров

Украина остаётся открытой к переговорам и готова к «полному и безусловному прекращению огня». Об этом сообщил министр обороны Украины и глава украинской переговорной делегации Рустем Умеров. По его словам, украинская сторона уже передала российским представителям документ со своей позицией.



«После жёстких заявлений президента Трампа, европейских лидеров и президента Зеленского, россияне наконец сообщили, что дописали свой „меморандум“. Впрочем, они затягивают передачу документа», — отметил Умеров, добавив, что у Москвы есть ещё минимум четыре дня до запланированной встречи 2 июня в Стамбуле, чтобы выполнить договорённости.



«Мы не против встреч с россиянами и ожидаем их „меморандум“, чтобы встреча была не пустой и могла реально приблизить завершение войны», — написал он.



Украина ожидает, что российская сторона не сорвёт следующую встречу и в ближайшее время передаст свои предложения по прекращению огня. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига.



«Зачем ждать понедельника? Если россияне наконец выработали свой „меморандум“ — после десяти дней размышлений и ударов против Украины — его можно сразу передать нам», — написал Сибига в соцсети Х. Он подчеркнул, что только должным образом подготовленная встреча может дать реальные результаты.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил готовность присоединиться к возможной трехсторонней встрече с главой Кремля Владимиром Путиным и президентом Украины — Владимиром Зеленским — если в этом будет необходимость.



Напомним, «Новости Донбасса» сообщали, что в Кремле хотят, чтобы площадкой для новых переговоров Москвы и Киева снова был Стамбул. По мнению министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, это может произойти 2 июня в Турции.