В Офисе президента опровергли информацию о «бегстве» Зеленского из Берлина из-за угрозы наступления РФ

Информация немецкого издания Spiegel о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы отменил участие в церемонии вручения премии Карла Великого из-за угрозы масштабного российского наступления, не соответствует действительности.



Об этом пишет «Интерфакс-Украина», ссылаясь на источники в Офисе президента.



Ранее Spiegel утверждала, что Зеленский якобы экстренно возвращается из Берлина в Киев в связи с «ухудшением ситуации» на Сумском направлении.



Украинская сторона опровергла эти сообщения и назвала их недостоверными.



Ранее сообщалось, что Зеленский встретился с президентом Бундестага Германии Юлией Клёкнер, о чем сообщил в официальном Телеграм-канале.



«Оборонная помощь, инвестиции в украинский ОПК и поддержка нашего евроинтеграционного пути — главные темы нашей встречи с Президентом Бундестага Германии Юлией Клёкнер», — написал Зеленский, добавив благодарность Германии за решение выделить 7 млрд евро на военную помощь Украине в этом году.



«Мы говорили о возможности увеличения этой суммы — рассчитываем на поддержку парламента», — отметил Зеленский.

Министр обороны Германии Писториус и министр обороны Умеров подписали соглашение о финансировании Берлином производства и поставок украинского дальнобойного оружия.





