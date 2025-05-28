Главное за день: Переговоры в Стамбуле 2 июня. РФ атаковала Константиновку трижды за сутки

Политика



Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что второй раунд переговоров между Россией и Украиной состоится в Стамбуле 2 июня.



Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что глава Кремля Владимир Путин выдвинул четыре ключевых условия для прекращения войны в Украине. Среди условий: гарантии неприсоединения Украины к НАТО; признание нейтрального статуса Украины; частичное снятие санкций и разморозка активов; защита русскоязычного населения в Украине.



Президент США Дональд Трамп выразил готовность присоединиться к возможной трехсторонней встрече с главой Кремля Владимиром Путиным и президентом Украины — Владимиром Зеленским — если в этом будет необходимость.



Общество



Несмотря на официальные запреты и предупреждения об опасности обстрелов, жители Славянска открыли купальный сезон. В то же время, по сообщению ГСЧС Донецкой области, спасатели в Славянске за истекшие сутки четыре раза выезжали на ликвидацию последствий российских обстрелов.



Украине удалось вернуть еще 11 детей с временно оккупированных территорий. Среди спасенных — дети экс-пленных.



Около 277 тысяч человек продолжают проживать на подконтрольной украинским властям территории Донецкой области. Среди них — 20 953 ребенка.



Правоохранители арестовали российского военнослужащего, который, по данным следствия, участвовал в расстреле пленных бойцов ВСУ.



Боевые действия



Армия РФ ракетами «Смерч» трижды за день атаковала Константиновку: ранены три человека, разрушены дома. Восемь человек пострадали на Харьковщине в результате атаки российских дронов.



Оперативно-тактическая группировка «Харьков» опровергает информацию некоторых западных СМИ о якобы переброске 50 тысяч военнослужащих армии РФ на Харьковское направление.



Дроны массово атаковали Москву и область. Поражены крупные производства российского ВПК. Один из ударов пришелся по АО «Кронштадт» в Дубне, это в Подмосковье, который, по сообщению украинской разведки, производит БПЛА, такие как «Орион», «Молния», «Гром», «Термит».



В Беларуси до конца года планируют разместить ракетный комплекс «Орешник». Места также уже определены.