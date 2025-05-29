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Лесной пожар охватил окрестности Северскодонецка — сгорели десятки гектаров

29 мая 2025, 00:00

Лесной пожар охватил окрестности Северскодонецка — сгорели десятки гектаров

Лесной пожар охватил окрестности Северскодонецка — сгорели десятки гектаров

В районе оккупированного Северодонецка продолжается крупный лесной пожар. По данным местных Telegram-каналов, очаги зафиксированы между сёлами Боброво и Муратово, а также вблизи Смоляниново. Дым от возгорания виден в Лисичанске, Рубежном, Каптановом и Боровском.

В селе Боровское огонь подошёл вплотную к жилым домам. По сообщениям местных жителей, населённый пункт остаётся без света уже более двух суток. Несмотря на кратковременный дождь вечером 28 мая, столб дыма всё ещё хорошо виден. Очевидцы опровергают слухи о горящей свалке — горит именно лесной массив.

По официальным данным, только за минувшие сутки на оккупированной территории Луганщины выгорело более 40 гектаров сухотравья. 27 мая пожары были зафиксированы в 20 округах. Больше всего пострадали Станично-Луганский район (14 гектаров, 11 выездов пожарных) и Луганский городской округ (10 гектаров, 5 выездов).

Причиной распространения огня называют солнечную и сухую погоду, а также сильный порывистый ветер.

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