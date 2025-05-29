За сутки россияне 51 раз обстреляли Донетчину: 1 человек погиб, 11 ранены — ОВА

Последствия российского обстрела одного из населенных пунктов Донецкой области. Фото: ОВА

Российские войска продолжают наносить удары по прифронтовым районам Донецкой области. За минувшие сутки россияне 51 раз обстреляли населенные пункты региона.

Об этом сегодня утром сообщил начальник областной военной администрации Вадим Филашкин.

Покровский район. В Доброполье поврежден жилой дом, в Белицком — административное здание. В Родинском обстрелами разрушены четыре многоэтажки и еще одно админздание. В селе Ровное (Мирноградская ТГ) погиб один человек, в Шахово двое получили ранения.

Краматорский район. В Лимане повреждены газопровод и нежилое здание, в Заречном — три дома, в Коровином Яру — ангар. В Славянске повреждены частные дома и предприятие, ранен один человек. В Краматорске повреждено промышленное здание. В Андреевке разрушены три дома и автомобиль. В Новодонецком пострадали дом и три гаража, в Степановке — предприятие. В Дружковке повреждены два ангара, административное здание и четыре автомобиля. В Константиновке ранены четыре человека, повреждено 15 частных домов, шесть многоэтажек, два административных здания и предприятие. В Ильиновке пострадали пять домов, в Долгой Балке — четыре человека ранены, разрушены пять домов и магазин.

Эвакуировано 187 человек, в том числе 54 ребёнка, сообщил Вадим Филашкин.