Под Лиманом из-за авиаудара РФ возник масштабный лесной пожар: в ГСЧС ответили, есть ли угроза для населенных пунктов

Масштабный лесной пожар под Лиманом. Фото: ГСЧС

27 мая возник масштабный лесной пожар в результате авиаудара по селу Брусовка Лиманской громады. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Донецкой области.



28 мая в 18:35 спасатели локализовали возгорание лесной подстилки на площади 154,9 гектара.



По состоянию на 29 мая между селами Щурово и Брусовка зафиксировали тление лесной подстилки на площади около шести гектар. Тушение пожара продолжается. Планируется дальнейшее создание минерализованных полос, чтобы предотвратить распространение огня. Также на месте работают пиротехнические подразделения, которые обследуют территорию на предмет обнаружения и извлечения взрывоопасных предметов.



К тушению пожара привлекли 25 спасателей и восемь единиц техники. Дополнительно от лесхоза работают два специалиста и две единицы техники.



Спикер ГСЧС в Донецкой области Вероника Бахал в комментарии «Новостям Донбасса» сообщила, что в настоящее время угрозы для населенных пунктов нет.



«Там дежурят наши пожарно-спасательные подразделения. Сейчас пожар контролируемый, он локализован. Поэтому необходимости в эвакуации местного населения нет», – отметила она.

Напомним, что 29 мая армия РФ дроном ударила по городу Константиновка на Донетчине, в результате чего поврежден дом и есть погибший.