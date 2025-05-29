Беспилотники атаковали Добропольскую громаду и соседние населенные пункты

В ночь на 29 мая Добропольская громада Донецкой области и соседние населенные пункты были атакованы российскими дронами. Об этом сообщает телеграм-канал «Доброполье Info».

Отмечается, что около пяти громких взрывов слышали жители Доброполья. До 02:50 дроны шли транзитом, а уже в 02:50 раздался первый сильный взрыв, после которого было еще 3-4 не менее мощных.

Город Белицкое подвергся атаке около 03:20. По словам местных жителей, после прилетов начался пожар — зарево было видно из района дома престарелых.

В Новодонецкой территориальной громаде было неспокойно — по меньшей мере 4 взрыва слышали местные жители. Сообщают, что в самом Новодонецком дома сотрясались от вибраций.

В Александровка прошлая ночь тоже была тревожной. По меньшей мере 6 мощных взрывов всколыхнули поселок.

Также взрывы прогремели и в Белозерском.

Ранее сообщалось, что ночью и сегодня утром россияне обстреляли Славянск, Краматорск и Дружковку.