Авиация ВСУ ударила по штабу РФ в оккупированном Бахмуте

Удар авиабомб AASM HAMMER по КП оккупантов. Фото: кадр из видео

Авиация Вооружённых сил Украины уничтожила российский командный пункт во временно оккупированном Бахмуте. Об этом сообщили украинские военные лётчики в блоге «Соняшник».



На опубликованном видео зафиксирован авиаудар по трёхэтажному зданию, расположенному в жилом секторе города. Удар был нанесён с применением высокоточных управляемых авиабомб AASM HAMMER.



Согласно сводке Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли удары по 11 районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники противника, одному пункту управления БПЛА и двум артиллерийским средствам врага.

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1050 человек. Также украинские военные обезвредили одну боевую бронированную машину и 31 артиллерийскую систему.







Кроме того, ВСУ сбили 81 беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня и уничтожили 56 единиц автомобильной техники оккупантов.