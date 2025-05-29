Киев пока не согласился провести новый раунд переговоров в Стамбуле — Песков

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото: Интерфакс

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва пока не получила от Киева согласия на встречу в Стамбуле 2 июня, сообщает Интерфакс.

«Вы знаете, что мы предложили в понедельник, 2 июня, собраться опять в Стамбуле на второй раунд. Пока, насколько мне известно, ответ не получен», — сказал Песков на брифинге для журналистов.

Представитель Кремля также назвал «неконструктивными» требования Украины немедленно передать российский проект меморандума по мирному урегулированию.

Глава российского МИД Сергей Лавров сообщил 28 мая, что Россия предложила Украине провести второй раунд переговоров в Стамбуле 2 июня. Лавров заявил, что Москва подготовила меморандум, который излагает позицию России «по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса», и готова передать документ Украине в ходе переговоров в Стамбуле.