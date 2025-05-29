«ДТЭК» вернул свет жителям 7 населённых пунктов Донетчины

Энергетики восстановили свет в 7 сёлах Донетчины. Фото: Донецкая ОГА

Компания «ДТЭК Донецкие электросети» восстановила электроснабжение в семи населённых пунктах за минувшие сутки. Об этом сообщила пресс-служба Донецкой ОГА.



Несмотря на постоянную угрозу обстрелов, аварийно-ремонтные бригады «ДТЭК» с разрешения военных смогли выполнить ряд восстановительных работ и полностью или частично вернуть свет в населённые пункты.



Электроснабжение восстановлено для 2,2 тысячи семей. Энергетики продолжают работать при первой же возможности — как только стихают обстрелы и есть разрешение от военных на проведение работ.

Напомним, за минувшие сутки россияне 51 раз обстреляли населенные пункты региона.