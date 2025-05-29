«ДТЭК» вернул свет жителям 7 населённых пунктов Донетчины

Компания «ДТЭК Донецкие электросети» восстановила электроснабжение в семи населённых пунктах за минувшие сутки. Об этом сообщила пресс-служба Донецкой ОГА.
Несмотря на постоянную угрозу обстрелов, аварийно-ремонтные бригады «ДТЭК» с разрешения военных смогли выполнить ряд восстановительных работ и полностью или частично вернуть свет в населённые пункты.
Электроснабжение восстановлено для 2,2 тысячи семей. Энергетики продолжают работать при первой же возможности — как только стихают обстрелы и есть разрешение от военных на проведение работ.
Напомним, за минувшие сутки россияне 51 раз обстреляли населенные пункты региона.
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