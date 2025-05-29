На реализацию закона о компенсациях ВПЛ за разрушенное жилье нужно 3,3 трлн грн

Законопроект №11161, касающийся права на компенсацию для ВПЛ, которые имеют разрушенное жилье на оккупированных территориях до сих пор не подписан президентом Украины Владимиром Зеленским потому, что на его реализацию необходимо 3,3 триллиона гривен. Об этом сегодня заявил председатель Временной комиссии Верховной Рады по вопросам ВПЛ Павел Фролов.



«Закон не подписан. Верховная Рада сделала все что могла. Там считают, что 3,3 триллиона гривен нужно на его имплементацию», — заявил председатель ВСК ВРУ по вопросам ВПЛ Павел Фролов.



Ранее глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк на конференции «(Де) оккупированные и прифронтовые громады на пути к восстановлению: институциональные решения» также заявила, что, по ее мнению, главным вызовом для реализации закона является отсутствие финансирования. Тогда она отметила, что речь идет о триллионах гривен, но не назвала конкретной суммы.



19 декабря 2024 года Верховная Рада приняла законопроект №11161. Он является единственным механизмом компенсаций для людей, чье имущество осталось на временно оккупированных территориях. Однако закон так и не заработал. После принятия Верховной Радой документ передали на подпись президенту Украины, но глава государства до сих пор его не подписал.



Кроме того, была создана петиция с просьбой к президенту подписать закон. Она набрала 25 необходимых тысяч голосов, но также до сих пор не была рассмотрена.