РФ ударила баллистикой по ферме на Николаевщине: есть жертвы

Результат атаки РФ. Фото: Николаевская ОВА

Российские оккупационные войска нанесли удар баллистической ракетой по фермерскому хозяйству в Гороховской громаде Николаевской области. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в своём Telegram-канале.



По его словам, в результате обстрела ранены четверо работников предприятия, трое из них находятся в тяжёлом состоянии.



«Один пострадавший умер в скорой по дороге в больницу», — добавил Ким позже.



Медики борются за жизни раненых. Обстоятельства и последствия удара уточняются.

Ранее под Лиманом из-за авиаудара РФ возник масштабный лесной пожар.