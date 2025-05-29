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РФ ударила баллистикой по ферме на Николаевщине: есть жертвы

29 мая 2025, 13:30

РФ ударила баллистикой по ферме на Николаевщине: есть жертвы

Результат атаки РФ. Фото: Николаевская ОВА Результат атаки РФ. Фото: Николаевская ОВА

Российские оккупационные войска нанесли удар баллистической ракетой по фермерскому хозяйству в Гороховской громаде Николаевской области. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в своём Telegram-канале.

По его словам, в результате обстрела ранены четверо работников предприятия, трое из них находятся в тяжёлом состоянии.

«Один пострадавший умер в скорой по дороге в больницу», — добавил Ким позже.

Медики борются за жизни раненых. Обстоятельства и последствия удара уточняются.

Ранее под Лиманом из-за авиаудара РФ возник масштабный лесной пожар.

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