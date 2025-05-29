Мавик РФ сбил дрон ВСУ, срезав оптоволокно пропеллером

Дрон ВСУ на оптоволокне. Фото: кадр из видео

В новом видео, опубликованном каналом War Today, зафиксировано редкое столкновение дронов: российский разведывательный БПЛА DJI Mavic нейтрализовал украинский дрон, подключённый по оптоволоконному кабелю, применив нетрадиционную тактику.



Когда украинский беспилотник спустился в траншею, предположительно для выполнения боевой задачи, российский дрон зашёл сзади и с помощью своих пропеллеров перерезал его управляющий оптический кабель. В результате дрон ВСУ потерял управление и упал.



Позже об этом случае также сообщил украинский специалист по связи и РЭБ с позывным «Флеш». Он подтвердил сам факт инцидента, но не стал уточнять, был ли сбит именно украинский дрон.



«Мавик заметил дрон на оптоволокне и спустился вниз, чтобы перерезать пропеллерами оптику дрона», — отметил он.







Подобные инциденты становятся всё более частыми. Беспилотники всё чаще охотятся не только за техникой, но и за другими дронами.

Ранее бойцы 55-го батальона 63-й мехбригады ВСУ продемонстрировали, как сбрасывают сетки на вражеские БПЛА. Также в сети появилось видео от российского оператора, где он пытался перехватить украинский дрон-бомбер.