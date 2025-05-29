В Киеве упал балкон на американского режиссера: он приехал снимать войну

На американского режиссера-кинодокументалиста в Киеве упал балкон. Кадр из видео

В Киеве на американского режиссера, приехавшего документировать войну, упал балкон. Кристофер Уолтерс получил травму. В опубликованном видео он назвал происшествие «не вражеской атакой, а результатом чьей-то безответственности».

В КГГА отреагировали, поручив провести инспекцию фасадов всех зданий Подольского района на предмет аварийности.

Председатель городской военной администрации Тимур Ткаченко, открыто конфликтующий с мэром Виталием Кличко, также заявил о «многолетнем бездействии» и поручил провести инспекцию всех фасадов Подольского района по аварийности.