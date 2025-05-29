В Крыму грузят краденое украинское зерно

Судно под загрузкой, вероятно, вывезенным с оккупированных территорий Украины зерном, замечено возле зернового терминала «Авлита» в бухте Севастополя временно оккупированного Крыма.

Об этом в Telegram сообщает «Крымский ветер».

Отмечается, что название судна на корме скрыто брезентом. Ранее оно находилось в Ялтинском заливе в ожидании, когда освободится причальная стенка в Севастополе.

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль на днях рассказал, что оккупанты ежегодно вывозят с украинских территорий около 5 млн т агропродукции.