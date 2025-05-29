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В ВСУ ответили, готовится ли Россия к широкомасштабному наступлению на Северск

29 мая 2025, 16:07

В ВСУ ответили, готовится ли Россия к широкомасштабному наступлению на Северск

Ситуация на Северском направлении. Фото: карта DeepState Ситуация на Северском направлении. Фото: карта DeepState

За последнюю неделю не фиксируется подготовка российской армии к широкомасштабному наступлению на город Северск Донецкой области. Об этом «Новостям Донбасса» сообщил спикер оперативно-тактической группировки «Луганск» Дмитрий Запорожец.

По его словам, возможно в качестве отвлекающего маневра оккупанты будут пытаться продуцировать на Северском направлении.

«Основные их усилия уже какую неделю направлены на Торецкое и Краматорское направления. Есть сосредоточенность российской авиации на Северское и Торецкое направления. Однако на Торецкое – больше, поскольку у россиян получается продвигаться из-за того, что там небольшие населенные пункты. Они просто авиабомбами там все сносят. Это их основное направление главного удара, а также Краматорское, потому что эти направления соединены. Они если и будут штурмовать Константиновку, то, скорее всего, с двух сторон. А Северское направление может быть просто отвлекающим, чтобы мы не концертировали свои усилия на главные направления. Банально растянуть наши силы. Поэтому не видно, что они там формируют что-то глобальное. Наша разведка об этом не говорит», – рассказал Запорожец.

Спикер ОТГ «Луганск» отметил, что глобальных штурмов в направлении именно Северска давно не было.

«А вот Белогоровка – да. Там большинство штурмовых действий», – добавил он.

Ранее в эфире телеканала «Эспрессо» начальник секции оперативного планирования штаба 4-го батальона «Сила свободы» бригады «Рубеж» НГУ Богдан Пантьо заявил, что «оккупанты наращивают свои усилия по попыткам захватить Северск и ежедневно готовятся к широкомасштабному наступлению».

Напомним, что Россия сосредоточила высокую активность авиации на Торецком направлении.

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