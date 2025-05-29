С оккупированной Херсонщины вернули двух сирот в Украину

С временно оккупированной территории Херсонской области на подконтрольную Украине сторону удалось вернуть двух совершеннолетних граждан. Об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин.



Оба — из числа детей-сирот и детей, лишённых родительской опеки. Каждый из них пережил пытки. Один из парней был жестоко избит и похищен россиянами прямо с урока в школе после того, как нашёл в лесу патроны. За неделю до совершеннолетия ему пришла повестка в российскую армию.



Сейчас они в безопасности и получают необходимую помощь.



Операция по спасению состоялась благодаря усилиям благотворительной организации Save Ukraine в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA.



«Спасибо всем, кто круглосуточно работает для спасения наших людей», — отметил Прокудин.