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ГСЧС: На Запорожье двое погибших после российского удара

29 мая 2025, 16:24

ГСЧС: На Запорожье двое погибших после российского удара

ГСЧС: На Запорожье двое погибших после российского удара

В результате атаки страны-агрессора по Пологовскому району погибли два человека, еще трое получили ранения, говорится в сообщении ГСЧС Украины.

«Утром, 29 мая, россиянами было нанесено как минимум пять ударов управляемыми авиабомбами по одному из населенных пунктов Пологовского района», что привело к разрушениям и гибели людей.

Погибли двое мужчин. В ходе поисково-спасательных работ спасатели одного из них извлекли из-под завалов разрушенного дома и передали медикам. К сожалению, из-за травм, несовместимых с жизнью, мужчина умер.

Трем людям — двум женщинам и мужчине — была оказана медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что россияне утром атаковали Украину новым видом оружия.

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Завалы Гибель Обстрел Атаки разрушения поисково-спасательные работы
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