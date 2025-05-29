«Белый ангел» спасает людей из-под обстрелов и пожаров: как проходит эвакуация из Покровска

Постоянные обстрелы, разрушенные дома, раненые родные и жизнь в страхе — всё это заставляет жителей Покровска принимать трудное решение об эвакуации. В городе, который ежедневно подвергается ударам российских войск, больше не осталось безопасного будущего. Единственный шанс спастись — покинуть опасную зону, и в этом людям помогают полицейские.

Когда-то в Покровске проживало свыше 60 тысяч человек. Сейчас — это практически пустой город. Под огнем остались около 1800 мирных жителей. Здесь нет света, воды и газа, а вокруг — следы разрушений и выживания.

Добираться в город и вывозить людей приходится по так называемой «дороге жизни». Этот путь небезопасен — на нём регулярно фиксируются атаки дронов, а сожжённые автомобили вдоль трассы напоминают об угрозе на каждом километре.



На этот раз полицейский экипаж «Белого ангела» помог жителям частного сектора и одного из микрорайонов. Люди признались, что больше не могут выносить постоянное напряжение.

«Невозможно больше терпеть. Всё время хочется плакать. Были мощные прилёты, город полыхал. Люди прячутся в подвалах. В один из них попало — выскочили, а дом уже в огне. Пытались тушить, но половина дома сгорела», — рассказала жительница города.



После эвакуации полицейские передали людей волонтёрам, которые помогут им добраться до безопасных мест. Несмотря на риск, экипаж «Белого ангела» вновь возвращается в Покровск — к тем, кто ждёт помощи.

28 мая около 16:30 армия РФ нанесла удар по территории шахты «Краснолиманская» в Покровской громаде.