В Покровске большинство районов города находится под минометным контролем российских войск – ГВА

Поврежденная многоэтажка в Покровске. Фото: ГПСУ

Более двух месяцев наращивается интенсивность российских обстрелов города Покровск Донецкой области. Об этом в эфире «Суспільного» сообщил глава Покровской городской военной администрации Сергей Добряк.



По его словам, по городу бьют управляемыми авиабомбами и ствольной артиллерией.



«Уже есть контроль минометный по большинству районов города. И конечно же это надоедливые FPV-дроны, которые просто роями работают по городу, окраинам и въездам. Поэтому очень большое количество у нас и раненых жителей почти каждый день, и убитых», – рассказал начальник ГВА.

Напомним, что в ВСУ ответили, готовится ли Россия к широкомасштабному наступлению на город Северск в Донецкой области.