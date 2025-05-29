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В Харьковской области работник ТЦК лишился кисти из-за взрыва

29 мая 2025, 17:00

В Харьковской области работник ТЦК лишился кисти из-за взрыва

В Харьковской области военнослужащий территориального центра комплектования и социальной поддержки пострадал при взрыве неизвестного предмета, который он обнаружил возле своего автомобиля. Об этом сообщили в Харьковском ОТЦК и СП.

«Травмированному оказана экстренная медицинская помощь, врачи были вынуждены ампутировать кисть руки. Угрозы жизни военнослужащего нет, он находится под наблюдением медиков», — говорится в официальном сообщении.

Известно, что пострадавший ранее служил в боевой бригаде, однако был переведен в ТЦК и СП по состоянию здоровья после полученного ранения.

По факту инцидента открыто уголовное производство, следственные действия продолжаются. В областном и районных ТЦК и СП начали дополнительные инструктажи по правилам обращения с подозрительными и взрывоопасными предметами.

Утром 26 мая в Виннице произошёл пожар в помещении районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). 

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