В Харьковской области работник ТЦК лишился кисти из-за взрыва

В Харьковской области военнослужащий территориального центра комплектования и социальной поддержки пострадал при взрыве неизвестного предмета, который он обнаружил возле своего автомобиля. Об этом сообщили в Харьковском ОТЦК и СП.



«Травмированному оказана экстренная медицинская помощь, врачи были вынуждены ампутировать кисть руки. Угрозы жизни военнослужащего нет, он находится под наблюдением медиков», — говорится в официальном сообщении.



Известно, что пострадавший ранее служил в боевой бригаде, однако был переведен в ТЦК и СП по состоянию здоровья после полученного ранения.



По факту инцидента открыто уголовное производство, следственные действия продолжаются. В областном и районных ТЦК и СП начали дополнительные инструктажи по правилам обращения с подозрительными и взрывоопасными предметами.

Утром 26 мая в Виннице произошёл пожар в помещении районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).