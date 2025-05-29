Дружковку готовят к обороне – глава Донецкой ОВА

Глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин. Фото: Донецкая ОВА

29 мая на заседании Совета обороны Донецкой области решили выделить средства из областного бюджета на первоочередные мероприятия по подготовке к обороне Дружковской громады. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



По его словам, он поручил ускорить ремонт эвакуационных путей, чтобы создать безопасные условия передвижения для военных и гражданских.



«Приоритетом Донетчины остается защита региона от врага и поддержка Сил обороны Украины», – отметил Филашкин.

Напомним, что в ВСУ ответили, готовится ли Россия к широкомасштабному наступлению на город Северск в Донецкой области.