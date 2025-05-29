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Лисичанскую ГВА подозревают в подделке документов при приобретении лагеря для проживания переселенцев

29 мая 2025, 18:11

Лисичанскую ГВА подозревают в подделке документов при приобретении лагеря для проживания переселенцев

Лисичанская ГВА подозревается в подделке документов при приобретении лагеря в Кировоградской области для проживания внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Возбуждено уголовное дело. 

Как сообщил председатель ВСК ВРУ по вопросам ВПЛ Павел Фролов, для размещения ВПЛ Луганская военная администрация по поддельным документам об оценке «выбирает заброшенный лагерь в Кировоградской области и покупает его за 34 млн гривен. Еще десятки миллионов тратит на ремонт, коммуникации, документы, пополнение уставного фонда коммунального предприятия, зарплаты. Итого 72 млн гривен — это еще на октябрь 2024 года». 

Фролов отметил, что после выездного заседания парламентской комиссии был зафиксирован ряд недостатков — от необходимости ремонта кровли, замены окон, срочного подключения коммуникаций для обеспечения стабильного отопления в корпусах, где проживают ВПЛ.

«Ужасное состояние дороги к лагерю в деревне затрудняет доступ транспорта, экстренных служб к месту временного размещения ВПЛ. То есть государство потратило десятки миллионов гривен за дома для проживания ВПЛ с текущей крышей, с дорогой, по которой даже скорая не проедет», — заявил он. 

По сообщению Фролова, в лагере проживает 69 человек. 

«Если бы эти средства потратили на покупку в ближайшем городе Александрия на вторичном рынке покупки жилья, мы могли бы дополнительно обеспечить еще 170 переселенцев постоянным жильем», — заявил председатель ВСК ВРУ по вопросам ВПЛ.

Фролов сообщил, что следствие уже идет. Уголовное дело ведет НАБУ.

Справка: 

Помещение детского лагеря «Дружба» в апреле 2024 года, без конкурса, приобрела Лисичанская городская военная администрация для размещения ВПЛ. Лагерь, непригодный для проживания, был приобретен за 34 миллиона гривен в селе Войновка Кировоградской области.

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