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МиГ-29 ВСУ уничтожил пункт управления БПЛА на юге

29 мая 2025, 17:53

МиГ-29 ВСУ уничтожил пункт управления БПЛА на юге

Момент удара авиабомбами по пункту управления ВС РФ. Фото: кадр из видео Момент удара авиабомбами по пункту управления ВС РФ. Фото: кадр из видео

Экипаж истребителя МиГ-29 Воздушных сил ВСУ уничтожил пункт управления вражескими беспилотниками на юге Украины. Об этом сообщили в блоге украинских пилотов «Соняшник».

На опубликованном видео зафиксирован точный авиаудар по двум входам в подземное укрытие российских военных.

После передачи координат цели оператором, украинский истребитель нанёс удар управляемыми авиабомбами AASM Hammer. В результате пункт управления БПЛА был уничтожен.

Это один из эпизодов планомерного уничтожения инфраструктуры российских войск, задействованной для управления беспилотниками на линии фронта.

Ранее авиация Вооружённых сил Украины уничтожила российский командный пункт во временно оккупированном Бахмуте. 

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