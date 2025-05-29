МИД: Украина не получила от РФ «меморандум», но приняла 120 ракет и 1500 дронов

Россия не передала Украине обещанный так называемый «меморандум» о прекращении огня, однако за последние две недели выпустила по территории страны около 120 ракет, более 1500 дронов типа «Шахед» и свыше 2500 управляемых авиационных бомб. Об этом сообщил спикер министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий в прямом эфире в соцсети Х.



«Я хочу четко отметить, что на данный момент мы всё ещё не получили российский документ. Несмотря на обещания россиян передать его после встречи в Стамбуле и обмена военнопленными, этого не произошло», — заявил Тихий.



По его словам, Москва предложила организовать встречу, на которой якобы собирается представить этот документ, но Украина настаивает на том, чтобы ознакомиться с ним заранее.



«Наша позиция очень проста: мы должны увидеть этот документ. Если россиянам нечего скрывать, если это действительно реалистичное предложение, то не должно быть проблем с тем, чтобы его передать. Это позволит нам подготовиться и провести содержательные переговоры, а не просто встречу ради галочки», — пояснил представитель МИД.



Он подчеркнул, что вместо шагов навстречу мирному урегулированию Украина получила массированные атаки. С 16 по 29 мая по территории страны было выпущено около 120 ракет, более 1500 дронов и свыше 2500 авиабомб.



«Это не поведение стороны, которая стремится к миру. Это полная противоположность миру», — добавили в украинском МИД.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил готовность присоединиться к возможной трехсторонней встрече с главой Кремля Владимиром Путиным и президентом Украины — Владимиром Зеленским — если в этом будет необходимость.



Напомним, «Новости Донбасса» сообщали, что в Кремле хотят, чтобы площадкой для новых переговоров Москвы и Киева снова был Стамбул. По мнению министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, это может произойти 2 июня в Турции.



Украина остаётся открытой к переговорам и готова к «полному и безусловному прекращению огня». Об этом сообщил министр обороны Украины и глава украинской переговорной делегации Рустем Умеров. По его словам, украинская сторона уже передала российским представителям документ со своей позицией.