Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

МИД: Украина не получила от РФ «меморандум», но приняла 120 ракет и 1500 дронов

29 мая 2025, 18:36

МИД: Украина не получила от РФ «меморандум», но приняла 120 ракет и 1500 дронов

Россия не передала Украине обещанный так называемый «меморандум» о прекращении огня, однако за последние две недели выпустила по территории страны около 120 ракет, более 1500 дронов типа «Шахед» и свыше 2500 управляемых авиационных бомб. Об этом сообщил спикер министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий в прямом эфире в соцсети Х.

«Я хочу четко отметить, что на данный момент мы всё ещё не получили российский документ. Несмотря на обещания россиян передать его после встречи в Стамбуле и обмена военнопленными, этого не произошло», — заявил Тихий.

По его словам, Москва предложила организовать встречу, на которой якобы собирается представить этот документ, но Украина настаивает на том, чтобы ознакомиться с ним заранее.

«Наша позиция очень проста: мы должны увидеть этот документ. Если россиянам нечего скрывать, если это действительно реалистичное предложение, то не должно быть проблем с тем, чтобы его передать. Это позволит нам подготовиться и провести содержательные переговоры, а не просто встречу ради галочки», — пояснил представитель МИД.

Он подчеркнул, что вместо шагов навстречу мирному урегулированию Украина получила массированные атаки. С 16 по 29 мая по территории страны было выпущено около 120 ракет, более 1500 дронов и свыше 2500 авиабомб.

«Это не поведение стороны, которая стремится к миру. Это полная противоположность миру», — добавили в украинском МИД.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил готовность присоединиться к возможной трехсторонней встрече с главой Кремля Владимиром Путиным и президентом Украины — Владимиром Зеленским — если в этом будет необходимость.

Напомним, «Новости Донбасса» сообщали, что в Кремле хотят, чтобы площадкой для новых переговоров Москвы и Киева снова был Стамбул. По мнению министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, это может произойти 2 июня в Турции.

Украина остаётся открытой к переговорам и готова к «полному и безусловному прекращению огня». Об этом сообщил министр обороны Украины и глава украинской переговорной делегации Рустем Умеров. По его словам, украинская сторона уже передала российским представителям документ со своей позицией.

ТЕГИ

Прочее
мирное урегулирование
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
16:16
С оккупированной Херсонщины вернули двух сирот в Украину
13:03
На реализацию закона о компенсациях ВПЛ за разрушенное жилье нужно 3,3 трлн грн
00:00
Лесной пожар охватил окрестности Северскодонецка — сгорели десятки гектаров
23:35
Главное за день: Переговоры в Стамбуле 2 июня. РФ атаковала Константиновку трижды за сутки
22:44
Оккупационная армия на Сумщине заняла несколько сел
19:30
В Мариуполе на месте кладбища оккупационная власть сделала свалку строительного мусора
16:20
Оккупационные власти не смогли преодолеть дефицит спасателей
15:12
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
23:14
Главное за день: Захват четырех сел на Сумщине. Германия отрицает новые решения по оружию
18:03
Запорожскую АЭС Россия хочет подключить к своей энергосистеме — NYT
16:57
«Глава» оккупированной Новой Каховки Виталий Гура уволен за «недостойное поведение»: он арестован
16:28
Россияне захватили 4 населенных пункта в Сумской области — ОВА
11:21
РФ внедряет в школах на ВОТ учебники по дронам
23:01
В захваченном Мариуполе распиливают на металлолом машиностроительного гиганта «Азовмаш»: в горсовете рассказали, что известно
23:00
Главное за день: Украине разрешили дальнобойные удары. Трамп пригрозил санкциями Путину
21:39
На Луганщине ФСБ задержала местного жителя, которого оккупанты подозревают в «финансировании "Азова"»
17:47
ВСУ накрыли ЗРК «Тор» дроном «Баба Яга» под Мелитополем
13:29
Дрон атаковал дом «мэра» оккупированного города в Запорожской области
22:27
Украине вернули предателя, который в 2021 году сдался «ДНР»
21:30
Главное за день: Завершен обмен «1000 на 1000». Атаки РФ унесли жизни 12 человек
все новости
19:55
Дрон с ИИ прошел испытание боем — новая оборонная технология
19:32
Кремль тянет время и обманывает — Зеленский о «пустых» переговорах России
18:36
МИД: Украина не получила от РФ «меморандум», но приняла 120 ракет и 1500 дронов
18:11
Лисичанскую ГВА подозревают в подделке документов при приобретении лагеря для проживания переселенцев
17:53
МиГ-29 ВСУ уничтожил пункт управления БПЛА на юге
17:21
Дружковку готовят к обороне – глава Донецкой ОВА
17:06
В Покровске большинство районов города находится под минометным контролем российских войск – ГВА
17:00
В Харьковской области работник ТЦК лишился кисти из-за взрыва
16:38
Российская армия оккупировала село возле границы Донецкой и Запорожской областей – DeepState
16:24
ГСЧС: На Запорожье двое погибших после российского удара
16:16
«Белый ангел» спасает людей из-под обстрелов и пожаров: как проходит эвакуация из Покровска
16:16
С оккупированной Херсонщины вернули двух сирот в Украину
16:07
В ВСУ ответили, готовится ли Россия к широкомасштабному наступлению на Северск
15:38
В Киеве упал балкон на американского режиссера: он приехал снимать войну
15:35
В Крыму грузят краденое украинское зерно
15:15
Мавик РФ сбил дрон ВСУ, срезав оптоволокно пропеллером
15:13
Российский переговорщик попал в «Миротворец»
15:01
Россия сосредоточила высокую активность авиации на Торецком направлении – ВСУ
14:56
Дрон атаковал крупнейший в России пороховой завод
14:18
Ночью россияне ударили по шахте в Доброполье: возник пожар
все новости
ВИДЕО
Дрон с ИИ прошел испытание боем — новая оборонная технология Дрон с ИИ прошел испытание боем — новая оборонная технология
29 мая, 19:55
На американского режиссера-кинодокументалиста в Киеве упал балкон. Кадр из видео В Киеве упал балкон на американского режиссера: он приехал снимать войну
29 мая, 15:38
Дрон ВСУ на оптоволокне. Фото: кадр из видео Мавик РФ сбил дрон ВСУ, срезав оптоволокно пропеллером
29 мая, 15:15
Удар авиабомб AASM HAMMER по КП оккупантов. Фото: кадр из видео Авиация ВСУ ударила по штабу РФ в оккупированном Бахмуте
29 мая, 12:55
Результат удара по оккупантам. Фото: кадр из видео ВСУ ударили по базе ВС РФ в Курской области — здание разрушено
29 мая, 12:02
Момент удара по ЗРК россиян. Фото: кадр из видео Дрон ВСУ уничтожил ЗРК «Бук» и УАЗ с личным составом
29 мая, 11:22

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор