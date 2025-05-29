Кремль тянет время и обманывает — Зеленский о «пустых» переговорах России

Украинская сторона провела переговоры с американскими и европейскими партнёрами, а также готовит новые встречи до конца недели. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своём вечернем обращении 29 мая.



«Провёл сегодня совещание с министром обороны Умеровым, министром иностранных дел Сибигой и руководителем Офиса Ермаком по дипломатической работе. Фактически каждый день координируемся с нашими партнёрами и готовим встречи ещё на этой неделе», — отметил Зеленский.



По его словам, в четверг состоялись разговоры и с представителями США, и с европейскими странами.



«Всем надо говорить честно — и особенно тем, кто поддержал прекращение огня: Россия затягивает войну и делает всё, чтобы просто обмануть страны, которые ещё пытаются влиять на Москву словом, а не давлением», — подчеркнул президент.



Зеленский подтвердил, что Россия до сих пор не передала Украине и её союзникам обещанный так называемый «меморандум» об условиях прекращения огня. Даже Турция, которая принимала первую встречу, не получила документ, несмотря на российские обещания.



«Даже так называемый меморандум, который они вроде бы больше недели готовили, до сих пор никто не видел. Украине не передали. Нашим партнёрам не передали. Даже Турции — нет. Хотя обещали абсолютно противоположное. И прежде всего — Соединённым Штатам Америки, президенту Трампу», — заявил глава государства.



Зеленский назвал поведение Кремля «очередным российским обманом», отметив, что всё это делается для того, чтобы переговоры не имели реального содержания.



«Слова с Москвой не работают. Это ещё одна причина для достаточного давления и санкций против России», — заключил он.

Россия не передала Украине обещанный так называемый «меморандум» о прекращении огня, однако за последние две недели выпустила по территории страны около 120 ракет, более 1500 дронов типа «Шахед» и свыше 2500 управляемых авиационных бомб. Об этом сообщил спикер министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий в прямом эфире в соцсети Х.



Ранее президент США Дональд Трамп выразил готовность присоединиться к возможной трехсторонней встрече с главой Кремля Владимиром Путиным и президентом Украины — Владимиром Зеленским — если в этом будет необходимость.



Напомним, «Новости Донбасса» сообщали, что в Кремле хотят, чтобы площадкой для новых переговоров Москвы и Киева снова был Стамбул. По мнению министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, это может произойти 2 июня в Турции.



Украина остаётся открытой к переговорам и готова к «полному и безусловному прекращению огня». Об этом сообщил министр обороны Украины и глава украинской переговорной делегации Рустем Умеров. По его словам, украинская сторона уже передала российским представителям документ со своей позицией.