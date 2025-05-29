Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

Кремль тянет время и обманывает — Зеленский о «пустых» переговорах России

29 мая 2025, 19:32

Кремль тянет время и обманывает — Зеленский о «пустых» переговорах России

Украинская сторона провела переговоры с американскими и европейскими партнёрами, а также готовит новые встречи до конца недели. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своём вечернем обращении 29 мая.

«Провёл сегодня совещание с министром обороны Умеровым, министром иностранных дел Сибигой и руководителем Офиса Ермаком по дипломатической работе. Фактически каждый день координируемся с нашими партнёрами и готовим встречи ещё на этой неделе», — отметил Зеленский.

По его словам, в четверг состоялись разговоры и с представителями США, и с европейскими странами.

«Всем надо говорить честно — и особенно тем, кто поддержал прекращение огня: Россия затягивает войну и делает всё, чтобы просто обмануть страны, которые ещё пытаются влиять на Москву словом, а не давлением», — подчеркнул президент.

Зеленский подтвердил, что Россия до сих пор не передала Украине и её союзникам обещанный так называемый «меморандум» об условиях прекращения огня. Даже Турция, которая принимала первую встречу, не получила документ, несмотря на российские обещания.

«Даже так называемый меморандум, который они вроде бы больше недели готовили, до сих пор никто не видел. Украине не передали. Нашим партнёрам не передали. Даже Турции — нет. Хотя обещали абсолютно противоположное. И прежде всего — Соединённым Штатам Америки, президенту Трампу», — заявил глава государства.

Зеленский назвал поведение Кремля «очередным российским обманом», отметив, что всё это делается для того, чтобы переговоры не имели реального содержания.

«Слова с Москвой не работают. Это ещё одна причина для достаточного давления и санкций против России», — заключил он.

Россия не передала Украине обещанный так называемый «меморандум» о прекращении огня, однако за последние две недели выпустила по территории страны около 120 ракет, более 1500 дронов типа «Шахед» и свыше 2500 управляемых авиационных бомб. Об этом сообщил спикер министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий в прямом эфире в соцсети Х.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил готовность присоединиться к возможной трехсторонней встрече с главой Кремля Владимиром Путиным и президентом Украины — Владимиром Зеленским — если в этом будет необходимость.

Напомним, «Новости Донбасса» сообщали, что в Кремле хотят, чтобы площадкой для новых переговоров Москвы и Киева снова был Стамбул. По мнению министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, это может произойти 2 июня в Турции.

Украина остаётся открытой к переговорам и готова к «полному и безусловному прекращению огня». Об этом сообщил министр обороны Украины и глава украинской переговорной делегации Рустем Умеров. По его словам, украинская сторона уже передала российским представителям документ со своей позицией.

ТЕГИ

Прочее
мирное урегулирование

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
16:16
С оккупированной Херсонщины вернули двух сирот в Украину
13:03
На реализацию закона о компенсациях ВПЛ за разрушенное жилье нужно 3,3 трлн грн
00:00
Лесной пожар охватил окрестности Северскодонецка — сгорели десятки гектаров
23:35
Главное за день: Переговоры в Стамбуле 2 июня. РФ атаковала Константиновку трижды за сутки
22:44
Оккупационная армия на Сумщине заняла несколько сел
19:30
В Мариуполе на месте кладбища оккупационная власть сделала свалку строительного мусора
16:20
Оккупационные власти не смогли преодолеть дефицит спасателей
15:12
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
23:14
Главное за день: Захват четырех сел на Сумщине. Германия отрицает новые решения по оружию
18:03
Запорожскую АЭС Россия хочет подключить к своей энергосистеме — NYT
16:57
«Глава» оккупированной Новой Каховки Виталий Гура уволен за «недостойное поведение»: он арестован
16:28
Россияне захватили 4 населенных пункта в Сумской области — ОВА
11:21
РФ внедряет в школах на ВОТ учебники по дронам
23:01
В захваченном Мариуполе распиливают на металлолом машиностроительного гиганта «Азовмаш»: в горсовете рассказали, что известно
23:00
Главное за день: Украине разрешили дальнобойные удары. Трамп пригрозил санкциями Путину
21:39
На Луганщине ФСБ задержала местного жителя, которого оккупанты подозревают в «финансировании "Азова"»
17:47
ВСУ накрыли ЗРК «Тор» дроном «Баба Яга» под Мелитополем
13:29
Дрон атаковал дом «мэра» оккупированного города в Запорожской области
22:27
Украине вернули предателя, который в 2021 году сдался «ДНР»
21:30
Главное за день: Завершен обмен «1000 на 1000». Атаки РФ унесли жизни 12 человек
все новости
19:55
Дрон с ИИ прошел испытание боем — новая оборонная технология
19:32
Кремль тянет время и обманывает — Зеленский о «пустых» переговорах России
18:36
МИД: Украина не получила от РФ «меморандум», но приняла 120 ракет и 1500 дронов
18:11
Лисичанскую ГВА подозревают в подделке документов при приобретении лагеря для проживания переселенцев
17:53
МиГ-29 ВСУ уничтожил пункт управления БПЛА на юге
17:21
Дружковку готовят к обороне – глава Донецкой ОВА
17:06
В Покровске большинство районов города находится под минометным контролем российских войск – ГВА
17:00
В Харьковской области работник ТЦК лишился кисти из-за взрыва
16:38
Российская армия оккупировала село возле границы Донецкой и Запорожской областей – DeepState
16:24
ГСЧС: На Запорожье двое погибших после российского удара
16:16
«Белый ангел» спасает людей из-под обстрелов и пожаров: как проходит эвакуация из Покровска
16:16
С оккупированной Херсонщины вернули двух сирот в Украину
16:07
В ВСУ ответили, готовится ли Россия к широкомасштабному наступлению на Северск
15:38
В Киеве упал балкон на американского режиссера: он приехал снимать войну
15:35
В Крыму грузят краденое украинское зерно
15:15
Мавик РФ сбил дрон ВСУ, срезав оптоволокно пропеллером
15:13
Российский переговорщик попал в «Миротворец»
15:01
Россия сосредоточила высокую активность авиации на Торецком направлении – ВСУ
14:56
Дрон атаковал крупнейший в России пороховой завод
14:18
Ночью россияне ударили по шахте в Доброполье: возник пожар
все новости
ВИДЕО
Дрон с ИИ прошел испытание боем — новая оборонная технология Дрон с ИИ прошел испытание боем — новая оборонная технология
29 мая, 19:55
На американского режиссера-кинодокументалиста в Киеве упал балкон. Кадр из видео В Киеве упал балкон на американского режиссера: он приехал снимать войну
29 мая, 15:38
Дрон ВСУ на оптоволокне. Фото: кадр из видео Мавик РФ сбил дрон ВСУ, срезав оптоволокно пропеллером
29 мая, 15:15
Удар авиабомб AASM HAMMER по КП оккупантов. Фото: кадр из видео Авиация ВСУ ударила по штабу РФ в оккупированном Бахмуте
29 мая, 12:55
Результат удара по оккупантам. Фото: кадр из видео ВСУ ударили по базе ВС РФ в Курской области — здание разрушено
29 мая, 12:02
Момент удара по ЗРК россиян. Фото: кадр из видео Дрон ВСУ уничтожил ЗРК «Бук» и УАЗ с личным составом
29 мая, 11:22

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор