Дрон с ИИ прошел испытание боем — новая оборонная технология

Украина впервые применила в бою многоразовый дрон-носитель с искусственным интеллектом GOGOL-M.

Это исключительно украинская разработка, работает без навигации и самостоятельно выбирает цель. У дрона GOGOL-M уникальные возможности.

Навигация дрона работает без GPS, с помощью визуально-инерционной системы SmartPilot на базе камеры и лазерного радара LIDAR, создающего 3D-карту окружающей среды.

ИИ в модуле SmartPilot позволяет автономно распознавать цели, принимать решения и выполнять миссии без участия оператора.

Если рейд длится до 100 км в одну сторону, материнский дрон возвращается и может быть использован повторно, что делает его экономически выгодным.

Если рейд длится до 100 км в одну сторону, материнский дрон возвращается и может быть использован повторно, что делает его экономически выгодным. Стоимость одной миссии обходится в 10 тысяч долларов, что в 300—500 раз дешевле запускаемой ракеты, стоимость которой может составить 3—5 миллионов долларов.

Материнские дроны способны выполнять различные задачи: автономный поиск, ожидание целей в засаде, атака по заранее выбранным объектам.

Эта технология меняет правила ведения войны и считается перспективной автономной системой дальней войны. Применение материнского дрона GOGOL-M с ИИ — важнейший шаг в развитии украинских оборонных технологий.

Напомним, дрон ВСУ уничтожил ЗРК «Бук» и УАЗ с личным составом.