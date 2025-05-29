В Украине будут судить участника так называемой «самообороны Крыма»

Обвиняемый патрулировал общественные места, вел дежурство на блокпостах, а также осуществлял охрану избирательных участков в Симферополе, где проходил «референдум» о вхождении полуострова в состав РФ. Об этом сообщила прокуратура АР Крым и города Севастополя.

«В частности, 26 февраля 2014 года, имея при себе огнестрельное оружие, он вместе с другими «бойцами» прибыл к зданию Верховного Совета АРК и занял позиции по периметру административного здания и прилегающей территории с целью принудить к проведению внеочередной сессии по вопросу проведения референдума о «независимости полуострова», — говорится в сообщении.

За поддержку врага в оккупации полуострова фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.

Речь о Викторе Аносове — бывшем работнике КГБ СССР. В 2014 году был членом «самообороны Крыма» и командиром взвода, а затем сформировал роту специального назначения. Он принимал активное участие в мероприятиях так называемой «крымской весны».

Награжден оккупантами медалями «за возвращение Крыма» и «за защиту Крыма».

Статья 62 Конституции Украины гарантирует презумпцию невиновности, то есть лицо считается невиновным в совершении преступления, пока его вина не будет доказана в законном порядке обвинительным приговором суда.