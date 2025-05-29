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«Война не спрашивает, где ты упал»: как команда «Плацдарм» находит тела погибших даже через годы

29 мая 2025, 21:17

«Война не спрашивает, где ты упал»: как команда «Плацдарм» находит тела погибших даже через годы

«Война не спрашивает, где ты упал»: как команда «Плацдарм» находит тела погибших даже через годы

В селе Долина на Донетчине команда «Плацдарм» обнаружила останки российского солдата. Поисковики под руководством Алексея Юкова находят погибших даже через годы после боёв.

В селе Долина, расположенном на границе Донецкой и Харьковской областей — там, где в 2022 году Вооружённые силы Украины остановили российское наступление, — сегодня снова царит тишина. Но это не значит, что здесь спокойно. Сюда прибыла поисковая группа «Плацдарм» под руководством Алексея Юкова, чтобы найти останки погибших. И в этот раз — успешно.

«Местные увидели кости, говорят — похоже на человеческие. Кто его знает. Приехали, начали смотреть — действительно, воронка, а в ней человек», — рассказывает руководитель группы.

2022 год. Высота, за которую шли ожесточённые бои

Именно на этой высоте 81-я и 95-я бригады ВСУ сдерживали наступление российских войск, стремившихся прорваться к Славянску и Краматорску. Уличные бои, зачистки, авиаудары — всё, что сопровождает полномасштабную войну.

«Они как раз поднимались сюда. Штурмовали высоту. Мы уже забрали здесь три тела, а ещё много осталось. В селе — в подвалах, в домах, просто на улице валялись... Как это бывает на войне. Человеческая жизнь — ничего не стоит. Люди настолько привыкли, что уже не обращают внимания», — делится Юков.

«Ездили под обстрелами, чтобы забрать погибших»

Алексей вспоминает 2022 год как ад: «По нам стреляли, а мы на "Козаке" с ребятами ехали в лес за телами. А "русня" лупила по нам. Проскакивали через овраг, забирали и назад. Такое было. Но все живы, все целы».

Сегодня это стало ещё опаснее. Опасность подстерегает повсюду.

«Только вылез — уже гудит над тобой. Или сброс, или FPV-дрон. И начинается охота. Перемещаешься из норы в нору. Иногда видно — на тело надевали перчатки, чтобы хоть как-то забрать, потому что запах был страшный».

Как опознают тело: фрагменты формы, снаряжения, следы боя

После раскопок Юков проводит первичный осмотр. Всё указывает на то, что найден российский солдат:

«Штаны — “Жаба”, сверху “Горка”, на ней — георгиевская ленточка, повязанная на молнию. Череп повреждён, ноги тоже, но скорее от животных и погодных условий. Поле горело. Часть снаряжения сгорела полностью».

Заминировано ли тело? — Используют «кошку»

Прежде чем прикасаться к телу, Алексей использует специальный инструмент — «кошку»:

«Вдруг заминировано. Бросаем “кошку”, чтобы обезопасить. На счёт три — тяну. Раз. Два. Три. Ждём... Всё!».

В этот раз под останками ничего не оказалось. Можно продолжать работу.

Крит — собака, которая находит даже то, что спрятано под землёй

Определить место захоронения помогает немецкая овчарка по кличке Крит. Она стала частью команды несколько лет назад.

«Это животное, которое находит всё мёртвое. Кость — по запаху. Вот, смотри — копыто. Это не человек».

Обмен погибшими — акт гуманности на войне

После идентификации тела передаются российской стороне для обмена.

«Мы передаём их, а они — наших. Но нас не пускают на те территории, чтобы забрать наших. Такой порядок. Неправильный, но такой».

Кто такой Алексей Юков

Алексей Юков — руководитель поисковой группы «Плацдарм», занимающейся эксгумацией тел погибших украинских военных, мирных жителей и оккупантов. У него 24-летний опыт в поисковой работе: до начала полномасштабной войны занимался раскопками времён Второй мировой. Поисковики сертифицированы Международным комитетом Красного Креста.

С 2022 года команда «Плацдарм» обнаружила и передала на идентификацию более 2000 тел. Их работа — последняя надежда для родных, которые годами не имеют вестей о своих близких.

В апреле в Украину удалось вернуть тела 909 погибших бойцов. 

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