Глава МИД Турции предрек России проблемы, если откажутся от перемирия в Украине

Россия рискует столкнуться с проблемами, если не проявит гибкости в вопросе перемирия в Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, сообщает TRT Haber.

«Если Россия не сможет продемонстрировать аналогичный уровень уступчивости, она окажется в затруднительном положении — как с точки зрения американской позиции, так и в глазах международного сообщества, которое выступает за прекращение огня», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

По словам Фидана, инициатива президента США Дональда Трампа о немедленном прекращении огня стала определяющим фактором для других участников переговорного процесса.

Он отметил, что как Украина, так и европейские страны «проявили гибкость и неожиданно согласились с американским подходом».

Напомним, российская сторона сообщала, что Москва подготовила меморандум, который излагает позицию России «по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса», и готова передать документ Украине в ходе переговоров в Стамбуле.