Стамбульские переговоры 2 июня пройдут без представительства США — Белый дом

В Белом доме заявили, что назначенные на 2 июня переговоры в Стамбуле пройдут без представительства США, передает в X корреспондент CNN.

Пресс-секретарь президента США Кэролайн Ливитт отметила, что Дональд Трамп способствовал этой встрече и «призывал обе стороны собраться вместе и вести переговоры напрямую».

При этом США надеются, что Россия и Украина приступят к переговорам.

Напомним, в Офисе президента озвучили шаги для урегулировнаия конфликта. Также министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Россия рискует столкнуться с проблемами, если не проявит гибкости в вопросе перемирия в Украине.