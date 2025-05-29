Ударный фейк: эксперты разбираются, как российские дроны «Дань-М» могут атаковать

Информация о том, что Россия начала применять в ударах по Украине переработанные в крылатые ракеты дроны-мишени «Дань-М», выглядит крайне сомнительно и вызывает вопросы со всех сторон, считают аналитики издания Defence.

29 мая утром с оккупированного Крыма по украинским городам были запущены несколько таких устройств, которые формально представляют собой дроны-мишени, модернизированные в ударные средства поражения. Речь идёт о разработке ОКБ «Симонова» — компании, которая на момент 2024 года уже была признана банкротом.

Однако, по данным издания, изначально «Дань-М» была частью коррупционной схемы. Ещё в 2018 году руководитель ОКБ «Симонова» Александр Гомзин оказался в тюрьме за мошенничество: вместо разработки ударного дрона «Альтиус» деньги просто «распилили», а проект «Зеница» оказался переупаковкой старой «Дани». Позднее компанию признали банкротом, имущество разделили.

Эксперты задаются вопросом: если разработчик «Дань-М» прекратил существование, откуда у России эти беспилотники? И зачем превращать их в простые аналоги крылатых ракет, особенно при наличии у РФ более совершенных Х-59 и Х-69?

Возможное объяснение — техническое переоснащение дронов с установкой боевой части вместо парашюта. Это даёт радиус поражения около 300–400 км. Но такие устройства всё равно остаются эрзац-копиями ракет и проигрывают по точности и эффективности полноценным системам.

Также нельзя исключать ошибку в идентификации. Если анализ велся по фрагментам, особенно мелким, то спутать «Дань-М» с другим типом дрона вполне возможно. Более того, визуально российская «Дань» сильно напоминает иранский беспилотник Karrar, который производят серийно.

До появления более точной информации о найденных обломках любые выводы остаются предварительными.

Справка: «Дань-М» — это реактивный беспилотник массой 345 кг, размахом крыла 2,7 м, с турбореактивным двигателем МГТД-125Э. Он способен летать на высоте от 50 до 9000 метров со скоростью до 710 км/ч и пребывать в воздухе до 40 минут. Полёт осуществляется по заранее заданному маршруту или в ручном режиме.

Как сообщалось, Украина впервые применила в бою многоразовый дрон-носитель с искусственным интеллектом GOGOL-M.