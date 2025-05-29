Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

Ударный фейк: эксперты разбираются, как российские дроны «Дань-М» могут атаковать

29 мая 2025, 22:39

Ударный фейк: эксперты разбираются, как российские дроны «Дань-М» могут атаковать

Ударный фейк: эксперты разбираются, как российские дроны «Дань-М» могут атаковать

Информация о том, что Россия начала применять в ударах по Украине переработанные в крылатые ракеты дроны-мишени «Дань-М», выглядит крайне сомнительно и вызывает вопросы со всех сторон, считают аналитики издания Defence.

29 мая утром с оккупированного Крыма по украинским городам были запущены несколько таких устройств, которые формально представляют собой дроны-мишени, модернизированные в ударные средства поражения. Речь идёт о разработке ОКБ «Симонова» — компании, которая на момент 2024 года уже была признана банкротом.

Однако, по данным издания, изначально «Дань-М» была частью коррупционной схемы. Ещё в 2018 году руководитель ОКБ «Симонова» Александр Гомзин оказался в тюрьме за мошенничество: вместо разработки ударного дрона «Альтиус» деньги просто «распилили», а проект «Зеница» оказался переупаковкой старой «Дани». Позднее компанию признали банкротом, имущество разделили.

Эксперты задаются вопросом: если разработчик «Дань-М» прекратил существование, откуда у России эти беспилотники? И зачем превращать их в простые аналоги крылатых ракет, особенно при наличии у РФ более совершенных Х-59 и Х-69?

Возможное объяснение — техническое переоснащение дронов с установкой боевой части вместо парашюта. Это даёт радиус поражения около 300–400 км. Но такие устройства всё равно остаются эрзац-копиями ракет и проигрывают по точности и эффективности полноценным системам.

Также нельзя исключать ошибку в идентификации. Если анализ велся по фрагментам, особенно мелким, то спутать «Дань-М» с другим типом дрона вполне возможно. Более того, визуально российская «Дань» сильно напоминает иранский беспилотник Karrar, который производят серийно.

До появления более точной информации о найденных обломках любые выводы остаются предварительными.

Справка: «Дань-М» — это реактивный беспилотник массой 345 кг, размахом крыла 2,7 м, с турбореактивным двигателем МГТД-125Э. Он способен летать на высоте от 50 до 9000 метров со скоростью до 710 км/ч и пребывать в воздухе до 40 минут. Полёт осуществляется по заранее заданному маршруту или в ручном режиме.

Как сообщалось, Украина впервые применила в бою многоразовый дрон-носитель с искусственным интеллектом GOGOL-M.

ТЕГИ

Прочее
Беспилотники РФ удары БпЛА Дань-М

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
21:16
В Украине будут судить участника так называемой «самообороны Крыма»
16:16
С оккупированной Херсонщины вернули двух сирот в Украину
13:03
На реализацию закона о компенсациях ВПЛ за разрушенное жилье нужно 3,3 трлн грн
00:00
Лесной пожар охватил окрестности Северскодонецка — сгорели десятки гектаров
23:35
Главное за день: Переговоры в Стамбуле 2 июня. РФ атаковала Константиновку трижды за сутки
22:44
Оккупационная армия на Сумщине заняла несколько сел
19:30
В Мариуполе на месте кладбища оккупационная власть сделала свалку строительного мусора
16:20
Оккупационные власти не смогли преодолеть дефицит спасателей
15:12
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
23:14
Главное за день: Захват четырех сел на Сумщине. Германия отрицает новые решения по оружию
18:03
Запорожскую АЭС Россия хочет подключить к своей энергосистеме — NYT
16:57
«Глава» оккупированной Новой Каховки Виталий Гура уволен за «недостойное поведение»: он арестован
16:28
Россияне захватили 4 населенных пункта в Сумской области — ОВА
11:21
РФ внедряет в школах на ВОТ учебники по дронам
23:01
В захваченном Мариуполе распиливают на металлолом машиностроительного гиганта «Азовмаш»: в горсовете рассказали, что известно
23:00
Главное за день: Украине разрешили дальнобойные удары. Трамп пригрозил санкциями Путину
21:39
На Луганщине ФСБ задержала местного жителя, которого оккупанты подозревают в «финансировании "Азова"»
17:47
ВСУ накрыли ЗРК «Тор» дроном «Баба Яга» под Мелитополем
13:29
Дрон атаковал дом «мэра» оккупированного города в Запорожской области
22:27
Украине вернули предателя, который в 2021 году сдался «ДНР»
все новости
23:11
С начала войны в Украине погибло не менее 707 детей — ООН
22:53
За правду о Буче россиянин получил приговор
22:39
Ударный фейк: эксперты разбираются, как российские дроны «Дань-М» могут атаковать
22:29
Стамбульские переговоры 2 июня пройдут без представительства США — Белый дом
21:51
Глава МИД Турции предрек России проблемы, если откажутся от перемирия в Украине
21:17
«Война не спрашивает, где ты упал»: как команда «Плацдарм» находит тела погибших даже через годы
21:16
В Украине будут судить участника так называемой «самообороны Крыма»
19:55
Дрон с ИИ прошел испытание боем — новая оборонная технология
19:32
Кремль тянет время и обманывает — Зеленский о «пустых» переговорах России
18:36
МИД: Украина не получила от РФ «меморандум», но приняла 120 ракет и 1500 дронов
18:11
Лисичанскую ГВА подозревают в подделке документов при приобретении лагеря для проживания переселенцев
17:53
МиГ-29 ВСУ уничтожил пункт управления БПЛА на юге
17:21
Дружковку готовят к обороне – глава Донецкой ОВА
17:06
В Покровске большинство районов города находится под минометным контролем российских войск – ГВА
17:00
В Харьковской области работник ТЦК лишился кисти из-за взрыва
16:38
Российская армия оккупировала село возле границы Донецкой и Запорожской областей – DeepState
16:24
ГСЧС: На Запорожье двое погибших после российского удара
16:16
«Белый ангел» спасает людей из-под обстрелов и пожаров: как проходит эвакуация из Покровска
16:16
С оккупированной Херсонщины вернули двух сирот в Украину
16:07
В ВСУ ответили, готовится ли Россия к широкомасштабному наступлению на Северск
все новости
ВИДЕО
«Война не спрашивает, где ты упал»: как команда «Плацдарм» находит тела погибших даже через годы «Война не спрашивает, где ты упал»: как команда «Плацдарм» находит тела погибших даже через годы
29 мая, 21:17
Дрон с ИИ прошел испытание боем — новая оборонная технология Дрон с ИИ прошел испытание боем — новая оборонная технология
29 мая, 19:55
На американского режиссера-кинодокументалиста в Киеве упал балкон. Кадр из видео В Киеве упал балкон на американского режиссера: он приехал снимать войну
29 мая, 15:38
Дрон ВСУ на оптоволокне. Фото: кадр из видео Мавик РФ сбил дрон ВСУ, срезав оптоволокно пропеллером
29 мая, 15:15
Удар авиабомб AASM HAMMER по КП оккупантов. Фото: кадр из видео Авиация ВСУ ударила по штабу РФ в оккупированном Бахмуте
29 мая, 12:55
Результат удара по оккупантам. Фото: кадр из видео ВСУ ударили по базе ВС РФ в Курской области — здание разрушено
29 мая, 12:02
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор