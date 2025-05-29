С начала войны в Украине погибло не менее 707 детей — ООН

С момента начала полномасштабной агрессии России против Украины в феврале 2022 года погибли по меньшей мере 13 279 гражданских лиц, в том числе 707 детей. Об этом заявила заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам и вопросам миростроительства Розмари Дикарло во время заседания Совета Безопасности ООН.



По ее словам, количество раненых среди гражданского населения составляет 32 449 человек, включая 2068 детей.



«Общая ситуация с безопасностью в Украине в 2025 году значительно ухудшилась по сравнению с тем же периодом прошлого года. Уровень смертности среди гражданских в первом квартале текущего года на 59% выше, чем за аналогичный период 2024 года», — подчеркнула Дикарло.



Она также напомнила, что международное гуманитарное право строго запрещает атаки на мирное население и гражданскую инфраструктуру.



«Такие действия неприемлемы и не могут быть оправданы — вне зависимости от места, времени и обстоятельств», — добавила представительница ООН.

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ) подтвердила гибель по меньшей мере 151 мирного жителя и ранения ещё 697 человек с 1 по 24 апреля 2025 года в результате российских обстрелов.