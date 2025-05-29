Уперлись в Юнаковку: атаки на Сумщину с каждым днем усиливаются — DeepState

Идет явное продвижение россиян в Беловодах и Локне. К Юнаковке они уже приблизились вплотную и предпринимают попытки совершать штурмовые действия в направлении села, сообщают аналитики войны.

В Юнаковке много домов, которые всегда были возможностью для врага, чтобы прятаться, накапливать силы и закрепляться. Если армии РФ удастся занять эту деревню и окружающие высоты, то начнут бить FPV-дронами по Сумам.

Под вопросом контроля врага находятся населенные пункты Водолаги, Владимировка и Константиновка. Они в серой зоне, поскольку там идут активные штурмовые действия, а также нет четкого подтверждения их оккупации.

Напомним, ранее Путин заявлял о создании «буферной зоны безопасности вдоль границы России и Украины».