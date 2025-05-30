Главное за день: РФ оккупировала Зеленое Поле. В Ставрополе убит майор, причастный к бомбардировке Мариуполя

Политика



В Белом доме заявили, что назначенные на 2 июня переговоры в Стамбуле пройдут без представительства США, передает в X корреспондент CNN.



Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва пока не получила от Киева согласия на встречу в Стамбуле 2 июня.



Россия не передала Украине обещанный «меморандум» о прекращении огня, однако за последние две недели выпустила по территории страны около 120 ракет, более 1500 дронов типа «Шахед» и свыше 2500 управляемых авиационных бомб. Об этом сообщил спикер МИД Украины Георгий Тихий.



Общество



Жителя оккупированной Луганской области отправили в СИЗО по делу о «шпионаже» в пользу Украины. Якобы он передавал спецслужбам координаты дома, где проживал комендант города Кременная.



Лисичанская ГВА подозревается в подделке документов при приобретении лагеря в Кировоградской области для проживания переселенцев. Лагерь, непригодный для проживания, был приобретен за 34 миллиона гривен в селе Войновка Кировоградской области. Возбуждено уголовное дело.



В Ставрополе (РФ) взрывом гранаты ликвидирован российский майор Заур Гурциев — участник бомбардировок Мариуполя и один из разработчиков технологии наведения ракет. Он командовал авиаударами, которые уничтожили Драмтеатр и привели к гибели тысяч мирных жителей.



Боевые действия



Ночью и утром россияне обстреляли Славянск, Краматорск и Дружковку, ранен один человек. Один человек погиб в Константиновке. В результате атаки по Пологовскому району Запорожской области погибли два человека, еще трое получили ранения. РФ ударила баллистикой по ферме в Николаевской области, один человек погиб, трое ранены. Под городом Лиман на Донетчине из-за авиаудара РФ возник масштабный лесной пожар. По данным ГСЧС, пожар локализован, угрозы для населенных пунктов нет.



Глава Покровской ГВА Сергей Добряк сообщил, что уже более двух месяцев наращивается интенсивность российских обстрелов Покровска. По его словам, по городу бьют управляемыми авиабомбами и ствольной артиллерией.



По данным аналитиков DeepState, войска России оккупировали село Зеленое Поле возле границы Донецкой и Запорожской областей. В Сумской области идет продвижение россиян в Беловодах и Локне. К Юнаковке они уже приблизились вплотную и предпринимают попытки совершать штурмовые действия в направлении села.