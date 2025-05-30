За сутки войска РФ 50 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области — ОВА

Последствия российского обстрела одного из населённых пунктов Донецкой области 29 мая. Фото: ОВА

В течение минувших суток российские оккупационные войска 50 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Об этом по состоянию на утро 30 мая сообщил начальник областной военной администрации Вадим Филашкин.

Волновахский район. В Комаре ранен человек.

Покровский район. В Покровске ранены 2 человека, поврежден частный дом. В Белозерском разрушен подъезд жилого дома, пострадали 2 человека. В Добропольской громаде ранены 2 человека, повреждены частный дом, многоэтажка, детсад и склад. Во Владимировке Шаховской помады повреждено агропредприятие и несколько домов; в Золотом Колодце дрон поразил школу.

Краматорский район. В Лимане повреждено хозяйственное сооружение. В Славянске повреждено предприятие. В Николайполье Дружковской громады поврежден детсад, 8 домов и магазин. В Андреевке разрушен склад. В Константиновке погиб человек, еще 3 ранены, повреждена заправка, дома, авто, инфраструктура. В Шостаковке Новодонецкой громады разрушены склады.

Бахмутский район. В Северске ранен человек, повреждены 5 домов.

Из Донецкой области за сутки эвакуировано 190 человек, из них 26 детей, отметил начальник ОВА.