США не будут отправлять свою делегацию на второй раунд переговоров между Россией и Украиной — СМИ

В администрация президента США говорят, что по итогам встречи лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп хочет увидеть прогресс в процессе мирного урегулирования российско-украинской войны.

Об этом пишет американское издание The Atlantic в статье, посвященной разочарованию Трампа во Владимире Путине

«Президент в ярости, но он все еще рассчитывает заключить сделку. Он пытается найти наилучший путь к ней — но верьте ему, когда он говорит, что уйдет [из переговоров]», — заявил один из собеседников издания.

Напомним, первые за три года войны прямые переговоры делегаций РФ и Украины прошли 16 мая в Стамбуле. Представители Москвы предложили Киеву снова встретиться 2 июня.

В первом раунде переговоров участвовал глава МИД Турции Хакан Фидан. США во встрече не участвовали, но в тот день в Турции находились госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента США Стив Уиткофф.