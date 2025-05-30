Россия заманивает из оккупированного Луганска подростков на производство «шахедов» в Татарстане – ОВА

В оккупированном Луганске на билбордах и общественном транспорте размещают рекламу с приглашением подростков якобы на учебу в заведении, которое расположено в особой экономической зоне на территории Республики Татарстан. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Алексей Харченко.



По его словам, на промышленных площадках их приобщают к производству дронов-камикадзе.



«Вместе с милитаризацией молодежи оккупанты одновременно решают еще один вопрос – привлечение дешевой рабочей силы», – отметил Харченко.

Напомним, что на оккупированной Луганщине закроют более 100 школ в 2025 году.