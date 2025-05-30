«Спецоперация» во Владивостоке: российские власти заявили о взрыве баллона, но район — военная зона

Перекрытые дороги в районе Десантной бухты 30 мая 2025 года

Утром в пятницу, 30 мая, во Владивостоке (РФ), в районе бухты Десантная, прозвучали два мощных взрыва. По данным украинских СМИ, это результат успешной операции разведки Украины.



В результате атаки были поражены живая сила, военная техника и специальные средства российских военных сил.



Власти Приморского края сначала сообщили о «нейтрализации угрозы» во Владивостоке, а затем уточнили, что причиной взрыва в районе бухты Десантная стало «воспламенение пропан-бутанового баллона в одном из автомобилей». Бухта находится рядом с территорией, где уже более 20 лет действует запретная зона, созданная вокруг бывших складов воинской части 56076. Об этом пишет российское издание «Агенство».

Запретная зона, созданная вокруг бывших складов воинской части 56076 во Владивостоке. Снимок: Агентство

Эта часть использовалась с 1941 по 2004 год, после чего была реорганизована и присоединена к структурам Восточного военного округа РФ. В районе береговой линии до сих пор остаются строения, включая жилой дом и объект, похожий на старое топливохранилище. По данным спутниковых снимков и открытых карт, на месте расположены бывшие склады горюче-смазочных материалов.



Бухта активно используется Тихоокеанским флотом для учений: в 2024 и 2025 годах экипажи больших десантных кораблей тренировались здесь в погрузке и выгрузке военной техники.



Ранее мощный взрыв прогремел на газонакопительной станции в оккупированном Енакиево Донецкой области.