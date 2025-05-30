У берегов Китая с 23 мая простаивает супертанкер Big Star с 2,1 миллиона баррелей российской нефти ESPO Blend на борту, пишет Reuters.

Как показывают данные британской биржи London Stock Exchange Group, Китай отказался принять судно из-за снижения спроса на российское сырье и опасений вторичных американских санкций.

Поднебесная явно не намерена рисковать своей экономикой, с учетом последствий от торговли с Россией.

Китай в начале года до минимума сократил морской импорт нефти из РФ, на которую США в январе 2025 наложили санкции, пишет Ghall.

При этом Китай активно сотрудничает с Россией в бизнес-проектах на временно оккупированных украинских территориях.

Напомним, китайские компании инвестируют в строительство промышленных объектов на временно оккупированной территории Донецкой области, что способствует укреплению российской оккупационной власти и дают России возможность зарабатывать в обход западных санкций.

Также Китай получил подарок от Путина в виде скидки на газ в 40%.