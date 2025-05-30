Украинский меморандум о мире: Келлог одобрил, а Москва молчит до встречи в Стамбуле

Украина передала свои предложения по прекращению огня как России, так и Соединённым Штатам в преддверии возможных переговоров на следующей неделе, сообщает The New York Times.



По информации издания, «высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности сообщил, что меморандум включает положения о прекращении огня на суше, в воздухе и на море, с международным мониторингом со стороны партнёров».



Россия, в свою очередь, заявила, что предоставит свой меморандум только во время следующего раунда переговоров в Стамбуле. Это вызвало критику со стороны Киева, обвинившего Москву в затягивании мирного процесса.



Спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог подтвердил, что Вашингтон получил украинский документ, но пока ожидает ответных предложений от России. Он также подчеркнул, что Украина не должна отказываться от участия в переговорах, даже если российская сторона не направит свой меморандум заранее. По его словам, украинский план состоит из 22 пунктов, которые он охарактеризовал как «вполне разумные» и «неплохие».



На пресс-конференции 30 мая министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил вместе с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, что Анкара готова принять новый раунд переговоров, однако дата встречи пока не определена.



Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что российская делегация готова прибыть в Турцию в понедельник, но содержание меморандума «не подлежит огласке».