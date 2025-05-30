«Верховный суд ДНР» приговорил к почти 30 годам колонии бойца «Азова»: его «обвиняют» в обстреле села под Мариуполем

Так называемый «Верховный суд ДНР» вынес «приговор» бойцу 12-й бригады специального назначения «Азов» НГУ Дмитрию Кучерявому. Об этом стало известно из сообщения «прокуратуры ДНР».



Оккупанты заявили, что якобы «в марте 2022 года Кучерявый совместно с сослуживцами произвел минометный обстрел села Бердянское».



«В результате обстрела супружеской паре удалось укрыться от осколков мин. Три жилых дома получили повреждения», – сказали в фейковом ведомстве.



Псевдосуд «приговорил» бойца «Азова» к 29 годам и 4 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, что в мае «Верховный суд ЛНР» вынес «приговор» пленному гражданину Австралии Оскару Дженкинсу, который воевал на стороне Украины.