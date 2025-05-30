Воевать не передумали: в РФ реконструируют бомбоубежища времен СССР

Российское МЧС займется восстановлением советских бомбоубежищ, пишет Moscow Times со ссылкой на российские СМИ.

В ведомстве журналистам сообщили, что сегодня будет восстанавливаться система гражданской обороны, «актуальность которой еще больше возросла». На эти цели у Минфина запрошено 155 миллиардов рублей.

По словам главы российского МЧС Куренкова, это чтобы «защитить максимальное количество населения как от военных угроз, так и от чрезвычайных ситуаций».

Также сообщается, что в Курской и Белгородской областях — острая нехватка укрытий.

Напомним, Украина впервые применила в бою многоразовый дрон-носитель с искусственным интеллектом GOGOL-M. Это исключительно украинская разработка, работает без навигации и самостоятельно выбирает цель.