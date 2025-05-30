Адвокат экс-главы Славянска Нели Штепы просит остановить производство из-за ее болезни

Бывший мэр Славянска Донецкой области Неля Штепа

Адвокат Нели Штепы (Супрун) — Александр Тананакин — подал в суд ходатайство об остановке рассмотрения дела против нее в связи с состоянием её здоровья. Об этом пишет издание Watchers.

Отмечается, что дело уже более десяти лет передается из одного суда в другой. А Киевский райсуд Полтавы, куда его передали в 2022 году, пока не начал разбирательство по существу.

Штепе инкриминируют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и создание террористической организации.

«По состоянию на данный момент, она болеет и из-за состояния здоровья не может посещать судебные заседания», — заявил адвокат.

В отношении Нели Штепы до сих пор действует мера пресечения в виде личного обязательства. Суд назначил его еще 21 июля 2021 года, хотя в начале рассмотрения дела она была под стражей.