Экономика Донецкой области подсчитывает ущерб от войны: цифра приближается к триллиону гривен

Последствия обстрела одного из промышленных предприятий Краматорска осенью 2022 года

Более 7,6 тыс. хозяйствующих субъектов (предприятий) были вынуждены переехать из Донецкой области в более безопасные регионы Украины, чтобы сохранить жизнь сотрудников и продолжить работу. Среди них — около 5,7 тыс. физлиц-предпринимателей и 1,9 тыс. юридических лиц. Об этом говорится в стратегии развития региона, созданной Донецкой областной военной администрации.



Из-за релокации бизнеса бюджеты всех уровней в Донецкой области недополучили свыше 4 млрд грн налогов, что составляет 9,2% от общего объема недопоступлений.



По предварительным оценкам, с начала полномасштабной агрессии РФ в 2022 году и по состоянию на 1 января 2025 года, убытки реального сектора экономики региона составили почти 983 млрд грн. В частности:

промышленные предприятия понесли потери на сумму 857,2 млрд грн,

энергетический и газовый секторы — 118,8 млрд грн,

аграрный сектор — 5,1 млрд грн,

транспорт — 1,5 млрд грн.

Несмотря на ситуацию, в регионе в начале года продолжали работать 109 коммунальных предприятий и учреждений, находящихся в управлении структурных подразделений областной администрации. Из них 47 юридических лиц были эвакуированы в другие области Украины — преимущественно в Днепропетровскую, Киевскую, Полтавскую, Хмельницкую и Кировоградскую.



По состоянию на начало 2025 года, в Донецкой области повреждены или разрушены 105 402 объекта инфраструктуры общей площадью 26,3 млн м². Из них более 58,5 тыс. объектов имеют значительные разрушения.



Ввиду регулярных обстрелов со стороны российской армии эти цифры, вероятно, увеличились к концу мая. Реальные масштабы разрушений могут быть ещё выше, так как полная инвентаризация невозможна из-за оккупации и продолжающихся боевых действий.



Стоит отметить, что регион уже во второй раз теряет инфраструктуру, восстановленную после боевых действий 2014–2015 годов.

В марте стало известно, что украинские атаки на российскую энергетику с сентября 2024 года по февраль 2025 года нанесли ущерб на 60 миллиардов рублей, или 658 миллионов долларов.