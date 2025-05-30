В Сербии произошел взрыв на заводе, который РФ обвинила в «предательстве»

На сербском оборонном предприятии «Крушик» произошел взрыв во время штатных работ по прессованию пентрита — взрывчатого вещества.

В результате ранениями отделались несколько рабочих. О происшествии сообщили сербское издание RTS и Радио Свобода.

Завод «Крушик» — одно из ведущих оборонных предприятий Сербии, производит боеприпасы, авиабомбы, противотанковые ракеты 9M14 Maljutka.

Недавно российская внешняя разведка обвинила это и другие сербские предприятия в поставках боеприпасов Украине. В то же время Сербия заявила о военном нейтралитете.

Сообщается, что взрыв на заводе «Крушик» не первый: подобные инциденты происходили в 2022, 2023 и 2024 годах.