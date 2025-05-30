Школы Донетчины в этому году окончили 74,5 тысячи учеников

В Донецкой области завершился 2024–2025 учебный год — уже четвёртый с начала полномасштабного вторжения России в Украину.



«Несмотря на постоянные угрозы, дистанционный формат и многочисленные вызовы, образовательный процесс в регионе не останавливался, а школьники продолжали учиться и достигали высоких результатов», — заявили в Донецкой областной военной администрации.



В этом году обучение окончили 74,5 тысячи учеников.

Свидетельства о полном общем среднем образовании получат 6377 выпускников 11-х классов, из них 715 — особого образца.

Свидетельства о базовом среднем образовании получат 8699 девятиклассников, из них 908 — особого образца.



Ученики из Донетчины в течение года завоевали ряд наград в олимпиадах:

– 12 дипломов победителей IV этапа Всеукраинских ученических олимпиад (в Великоновоселковской, Краматорской, Лиманской, Мариупольской, Марьинской, Новогродовской, Покровской и Торецкой громадах);

– 8 дипломов финального этапа Международного конкурса по украиноведению;

– 2 диплома Международного конкурса по украинскому языку имени Петра Яцыка;

– 12 дипломов финального этапа Международного языково-литературного конкурса имени Тараса Шевченко.



Кроме того, 27 учеников стали победителями IV этапа Всеукраинских олимпиад и III этапа конкурса-защиты научных работ Малой академии наук Украины.

Около 277 тысяч человек продолжают проживать на подконтрольной украинским властям территории Донецкой области. Среди них — 20 953 ребёнка.