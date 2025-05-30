Путин под обстрелом дронов: Кремль инсценировал риск ради пиара — расследование The Moscow Times

Во время недавнего визита президента России Владимира Путина в Курскую область Кремль заявил, что его вертолёт подвергся атаке украинских беспилотников. Однако, по данным расследования The Moscow Times, это было частью тщательно спланированной информационной кампании, направленной на демонстрацию личной отваги главы государства.



По информации издания, четыре действующих и бывших российских чиновника, пожелавших остаться анонимными, сообщили, что инцидент был инсценирован для повышения патриотических настроений среди россиян, испытывающих последствия войны. Один из источников отметил: «Русские, дорогие, смотрите. Сам президент Путин страдает, мучается и даже рискует своей жизнью. Ваши проблемы — пустяки. Терпите».



Хотя официальные лица утверждали, что Путин путешествовал на вертолёте, сопровождаемом истребителями, и оказался в «эпицентре отражения массированной атаки вражеских дронов», на самом деле поездка проходила в условиях строгой секретности и была обнародована только после возвращения президента в Москву.



Журналист «Коммерсанта» Андрей Колесников, известный своими репортажами из пула Кремля, упомянул об атаке на вертолёт Путина в своём отчёте о поездке. Однако, как выяснило The Moscow Times, Колесников не присутствовал в Курске, а его статья основывалась на вторичных источниках и не содержала явного указания на его отсутствие.



Кроме того, съёмка визита отличалась от привычного качества: видео было записано не профессиональными операторами Кремля, а, по словам источников, как минимум одним сотрудником службы безопасности. Это привело к заметному снижению качества изображения и звука.



Бывший офицер Федеральной службы охраны Виталий Брижатый отметил, что реальные меры безопасности вокруг Путина гораздо строже, чем это представляется публике: «Он не доверяет даже своим людям [из служб безопасности]. Он доверяет только своему ближайшему окружению».



Военные эксперты также выразили сомнение в подлинности инцидента. Бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак заявил, что если бы такая атака действительно произошла, это означало бы серьёзный провал в работе служб безопасности, и все ответственные лица должны были бы быть уволены.



Таким образом, по мнению аналитиков, инсценировка атаки на вертолёт Путина служила целям внутренней пропаганды, изображая президента как героя, готового рисковать своей жизнью, и одновременно подчёркивая эффективность работы служб безопасности в условиях повышенной угрозы.

Напомним, Путин посетил Курскую область 20 мая, но официально о его визите туда объявили лишь на следующий день. Тогда на РосТВ заявили, что вертолет Путина попал в эпицентр отражения атаки БПЛА на Курскую область.



Также сообщалось, что глава Кремля якобы планирует посетить оккупированные Донецкую и Луганскую области Украины.